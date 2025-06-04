الشارقة لتطوير القدرات تطلق “ مسار ” لتمكين الشباب الإماراتي

الشارقة في 4 يونيو /وام/ أطلقت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات خلال حفل نظمته اليوم في مركز الجواهر للمناسبات و المؤتمرات مبادرة "مسار" بهدف تمكين الشباب الإماراتي من دخول سوق العمل من خلال برامج تدريبية ومهنية مصمّمة بعناية لتلبي احتياجات السوق وتعزز جاهزية الكوادر الوطنية.

حضر الحفل الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية و الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بالإضافة إلى عدد من الشخصيات تمثل مؤسسات - أطفال الشارقة و ناشئة الشارقة و سجايا فتيات الشارقة إلى جانب المراكز التخصصية التابعة لمؤسسة ربع قرن مثل "ربع قرن للعلوم والتكنولوجيا" و"ربع قرن للمسرح وفنون العرض" و"ربع قرن للموسيقى".

وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية الداعمة لأهداف وتوجهات مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مع مجموعة من المؤسسات الرائدة في القطاعين العام والخاص مثل مجموعة البطحاء القابضة ومجموعة الصكوك الوطنية وشركة H3C ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية وكلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالشارقة بهدف توفير فرص تدريبية نوعية تُتيح للشباب اكتساب خبرات واقعية في بيئات عمل مهنية متعددة.

و قال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي : يأتي هذا الحفل ليؤكد أهمية التكامل بين المؤسسات في دعم وتمكين الشباب ويعكس التزام الشارقة بتوفير بيئة تعليمية ومهنية متقدمة تواكب تطلعات الأجيال الجديدة ومبادرة "مسار" تُعد نموذجًا يحتذى به في إعداد الشباب للمرحلة المقبلة من حياتهم المهنية حيث تجمع بين التدريب النوعي والتوجيه وبناء المهارات مما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتميّز والإبداع.

من جانبها قالت سعادة الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي : نؤمن في مؤسسة ربع قرن أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن يبدأ من تمكين شبابه بالمعرفة والمهارة والثقة ومبادرة "مسار" تُعد إحدى ثمار رؤيتنا المتكاملة في صناعة قادة المستقبل حيث تتيح للشباب فرصًا عملية تعزز من جاهزيتهم لسوق العمل وتُسهم في بناء جيل واعٍ بدوره الوطني وقادر على صناعة الفرق في مجتمعه.

و قال سعادة خالد إبراهيم الناخي مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات إن التمكين الحقيقي يبدأ من منح الشباب الأدوات اللازمة لفهم سوق العمل والتفاعل معه بثقة من خلال مبادرة مسار نعمل على خلق بيئة متكاملة تُسهم في صقل المهارات وبناء الشخصية المهنية وتعزيز روح المبادرة لدى الجيل الصاعد بما يتماشى مع رؤية الشارقة في صناعة مستقبل يقوده شبابها.

وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية :نفخر بشراكتنا مع مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات من خلال مبادرة "مسار" التي تمثل لنا خطوة استراتيجية نحو تمكين الشباب وسنعمل من خلال هذه الشراكة على دعم الشباب لاكتساب المعارف والمهارات التي تعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل لا سيما في القطاع الخاص خاصة في هذه المرحلة المهمة من حياتهم مما يمنحهم الثقة اللازمة للتكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل.

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