تأهل سينر وبواسون وغوف إلى نصف نهائي رولان جاروس للتنس

باريس في 4 يونيو/ وام/ بلغ الإيطالي جانيك سينر المصنف الأول نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس " رولان جاروس" بعد فوزه اليوم على الكازاخستاني الكسندر بويليك 6-1، و7-6، و6-0.

وسيواجه جانيك سينر في نصف النهائي المتأهل من لقاء الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف السادس والالماني الكسندر زفيريف والذي يقام في وقت لاحق اليوم.

وفي منافسات السيدات واصلت الفرنسية لويس بواسون تألقها في البطولة بعد فوزها على الروسية ميرا أندرييفا المصنفة السادسة في الدور ربع النهائي 7-6 و 6 - 8 و6-3 لتبلغ الدور نصف النهائي.

وتلتقي بواسون في الدور المقبل مع الأمريكية كوكو غوف المصنفة الثانية، والتي تأهلت على حساب مواطنتها ماديسون كيز المصنفة السابعة.