"العربية أبوظبي" تدشّن رحلاتها المباشرة إلى مدينة ألماتي الكازاخية

أبوظبي في 4 يونيو/ وام / دشنت "العربية أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة الإماراتية، أمس، أولى رحلاتها المباشرة بين أبوظبي ومدينة ألماتي في جمهورية كازاخستان، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا، لتُوفر خيارًا جديدًا ومريحًا للمسافرين الراغبين في استكشاف واحدة من أبرز وجهات آسيا الوسطى.

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة “العربية للطيران” :" يسرّنا إطلاق أولى رحلاتنا المباشرة بين أبوظبي وألماتي، في خطوة تعكس حرصنا على توفير خيارات سفر اقتصادي ميسّرة إلى وجهات رئيسية حول العالم. وتمنح هذه الوجهة الجديدة للمسافرين فرصة متميزة لاكتشاف التراث الثقافي الغني لمدينة ألماتي، كما تتيح للمسافرين من كازاخستان تجربة سفر مباشرة ومريحة إلى العاصمة الإماراتية."

وقالت إيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي " يُمثل إطلاق رحلات العربية أبوظبي المباشرة إلى ألماتي إضافةً قيّمةً إلى شبكتنا المتنامية من مطار زايد الدولي وتُعزز الخدمة الجديدة خيارات السفر لمسافرينا وتُجسّد جهودنا المتواصلة لتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطيران ونتطلع إلى الأثر الإيجابي لهذا المسار في تعزيز السياحة والتبادل الثقافي والتعاون الاقتصادي بين الإمارات وكازاخستان.

وتعزز الوجهة الجديدة التزام "العربية أبوظبي" بتوسيع شبكة رحلاتها الدولية من العاصمة الإماراتية أبوظبي مع دعم السياحة والتبادل التجاري والثقافي بين البلدين وتعد ألماتي المعروفة بمناظرها الطبيعية الخلابة وأسواقها الحيوية وإرثها الثقافي الغني وجهة مثالية للمسافرين بغرض الترفيه أو العمل على حد سواء.