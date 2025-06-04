بلدية الشارقة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

الشارقة في 4 يونيو / وام / أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن اكتمال استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

وأكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن البلدية خصصت فريقاً من 28 طبيباً ومساعداً بيطرياً للكشف عن المواشي في سوق الشارقة للمواشي و فحصها والتأكد من خلو المواشي من أية أمراض.

وأوضح الطنيجي أن البلدية تكثف من حملاتها الرقابية والتوعوية على المنشآت الغذائية وصالونات مراكز التجميل للتأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة إذ خصصت البلدية أكثر من 150 مفتشاً ومفتشة لأداء هذا الدور الهام والحيوي خلال العيد.

وأشار إلى أن البلدية خصصت فرق عمل ومعدات وآليات متنوعة لتهيئة مصليات العيد كافة في المدينة .

ونوّه إلى أن فرق التفتيش ستؤدي دوراً تفتيشياً ورقابياً مهماً لرصد السلوكيات السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها . كما ستحظى الشواطئ والميادين العامة بمتابعة حثيثة في ظل الإقبال المتوقع عليها .

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