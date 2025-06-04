الشارقة/مجموعة  متنوعة من التجارب العائلية والترفيهية في عيد الأضحى

الشارقة في 4 يونيو / وام /تستعد إمارة الشارقة لاستقبال زوارها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 2025 بمجموعة متكاملة من الوجهات الاستثنائية والفعاليات المتنوعة .

و يوفر معرض عيد الأضحى 2025 الذي سيقام في مركز إكسبو الشارقة تجربة تسوق استثنائية تمتزج فيها الثقافة مع روح العيد يتضمن سوقاً نابضاً بالحياة تضم منتجات متنوعة تناسب جميع الأعمار.

و تُعد خورفكان من أبرز الوجهات الشاطئية .ويحتضن "مدرج خورفكان" المبني على الطراز الروماني فعاليات ثقافية متنوعة خلال العيد إلى جانب الشلال المجاور.

و لعشّاق الإطلالات المرتفعة توفّر "استراحة السحب" في خورفكان تجربة بانورامية على ارتفاع 580 متراً فوق مستوى سطح البحر .

و يعتبر شاطئ الحيرة الذي طورته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" الملاذ المثالي للعائلات .

و يمكن للعائلات زيارة مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية الذي يعد من الوجهات المغلقة المناسبة لفصل الصيف و يضم أكثر من 100 نوع من الحيوانات المستوطنة والمهددة بالانقراض .

و تمثل "الجادة" وجهة حضرية متكاملة في الشارقة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بخيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي والفعاليات إلى جانب أحد أفضل ميادين التزلج على اللوح في المنطقة .

و على امتداد مساحة مقدارها نحو 231 ألف قدم مُربَّع توفر واجهة المجاز المائية تجربة ترفيهية على الواجهة البحرية وسط ديكورات العيد .

و تمثل "حدائق المنتزه" التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" إحدى الوجهات المائية والترفيهية المتميزة في إمارة الشارقة.

و يقدّم نزل الرياحين تجربة إقامة تراثية مميزة وسط بيوت مُرممة تعكس روح العمارة المحلية .

و يتميّز "نُزل الرفراف" الواقع في كلباء على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة بموقعه المميز ضمن محمية أشجار القرم .

وتقع الخيام على جزيرة تُعد موطناً لمجموعة من الطيور والسلاحف البحرية النادرة ويوفر النُزل أنشطة متنوعة تشمل السباحة وركوب الدراجات والقوارب إضافة إلى استكشاف "محمية أشجار القرم" حيث يمكن للزوار مراقبة الطيور والتعرف على الحياة البحرية الغنية في الساحل الشرقي للإمارة.

بتل