شرطة الشارقة تؤكد جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى

الشارقة في 4 يونيو / وام /

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزيتها الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال خطة أمنية ومرورية متكاملة .

وأكد العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني أن الخطة الأمنية التي أعدّتها القيادة العامة تشمل عدداً من الإجراءات الاستباقية والوقائية أهمها تكثيف التواجد الأمني والمروري في محيط المساجد والمصليات ومراقبة الطرق الرئيسة والفرعية عبر غرفة العمليات المركزية لضمان انسيابية الحركة وتخصيص فرق أمنية للتعامل مع أي حالات طارئة أو سلوكيات سلبية قد تؤثر على أجواء العيد.

وأشار إلى أنه من منطلق الحرص على سلامة الأطفال وحماية أفراد المجتمع من المخاطر المرتبطة باستخدام الألعاب النارية ستكثف الرقابة الميدانية لمنع تداولها وذلك للحد من الحوادث والإصابات التي قد تنتج عن استخدامها خاصة خلال الأعياد والتجمعات.

بتل