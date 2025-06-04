"مجرى" يكرّم أفضل 20 مشروعًا في حفل جوائز تحدّي الأثر المستدام

دبي في 4 يونيو /وام /كرم “مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية أفضل 20 مشروعًا ضمن النسخة الافتتاحية من تحدّي الأثر المستدام 2025 وذلك خلال حفل توزيع جوائز أقيم في معهد SEE بالمدينة المستدامة في دبي برعاية وحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس أمناء الصندوق، وبمشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين وممثلي شركات القطاع الخاص في الدولة .كما كرم ” أفضل ثلاثة مشاريع ذات أثر مستدام "

شهد الحدث احتفالًا بالمبادرات المبتكرة التي أحدثت أثرًا ملموسًا وواضحًا في مشهد الاستدامة بدولة الإمارات.

وقال معالي عبدالله بن طوق المرّي إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وتمكين الممارسات المستدامة في مختلف المجالات لافتا إلى أن (مجرى) حريص على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص لدعم هذا التوجه، ويأتي إطلاق النسخة الافتتاحية من تحدّي الأثر المستدام، تجسيدًا لرؤية الصندوق بغرس مبادئ المسؤولية المجتمعية للشركات وتعزيز ثقافة التنمية المستدامة.

وأضاف :نتطلع إلى ترسيخ مستهدفات الأجندة الوطنية الرامية الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الممارسات التجارية المسؤولة، عبر دعم المشاريع المؤثرة ضمن القطاع الخاص، بما يضمن مجتمعًا أكثر ازدهارًا واستدامة، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031).

ومن جانبها، أشارت معالي حصة بوحميد، في كلمتها في الفعالية، إلى الدور المحوري الذي يؤديه "مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" من خلال إطلاقه لمثل هذه المبادرات المجتمعية واكتشاف المؤسسات الفاعلة في القطاع الخاص، التي من شأنها تعزيز الأثر المجتمعي، وتطرّقت ً إلى أهمية هذا التحدي كأول مبادرة تسلّط الضوء على المشاريع ذات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي خلال عام المجتمع. كما ثمّنت جهود القطاع الثالث في تقديم المساهمات المجتمعية القيمة، من خلال سعيه الدائم لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويوفّر تحدّي الأثر المستدام منصة وطنية تهدف إلى تحديد المبادرات المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص والقطاع الثالث والجامعات والمنظمات وتقديرها، ما يؤكّد على التزام "مجرى" الراسخ بتحفيز هذه القطاعات الحيوية وتوجيه مساهمات القطاع الخاص نحو تعزيز التنمية المستدامة. كما تأتي هذه المبادرة دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى إلى تشجيع المؤسسات كافة على تبني الممارسات التي تعنى بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاعات الأساسية بالدولة.

وكرّم الصندوق خلال الحدث أفضل 20 مبادرة، تقديراً لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة، وحظيت كل منها بفرصة فريدة لعرض مخرجات مشاريعها. كما شهد الحفل الإعلان عن المشاريع الثلاثة الفائزة، وهي مشروع "تمكين دول مجلس التعاون الخليجي من الوصول إلى مواد غذائية عالية الجودة وبأسعار معقولة مع الحدّ من هدر الطعام" من "هيروغو" والمشروع الثاني "الدرهم يحدث فرق" من ثقة للتعليم؛ والمشروع الثالث " ترسيخ الابتكار عبر تطوير طائرات إماراتية بدون طيار لتحويل عملية ترميم أشجار المانغروف" من Distant Imagery Solutions، حيث حصل كلّ منها على حصة من جائزة نقدية قدرها 600 ألف درهم، تقديرًا لإسهاماته المبتكرة في دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

ومن جهتها أكّدت ساره شو، المدير التنفيذي لصندوق "مجرى"، أهمية هذه المبادرة في تحقيق أهداف "مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية". …معربة عن سعادتها اليوم بتكريم أفضل المشاريع المؤثرة والمبتكرة ضمن النسخة الافتتاحية من تحدّي الأثر المستدام للعام 2025. وتُسهم هذه المبادرات في إبراز الدور الجوهري الذي يؤديه القطاع الخاص في إحداث التغيير المستدام.

كما تطلعت إلى دعم هذه الجهود وتحفيزها، تحقيقًا لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولًا ومرونة". وفي إطار حرصه على تعزيز الاستدامة في مختلف الصناعات، عقد صندوق "مجرى" على هامش الحدث، عدة جلسات واجتماعات، حيث ناقشت جلسة رئيسية للحدث، شارك فيها سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد ونائب رئيس مجلس أمناء "مجرى"، ووكلاء وزارة من خمس وزارات مختلفة، التحديات التي تُشكّل حاجزًا أمام تنمية المسؤولية المجتمعية في الدولة، ومنها قلة فرص تشجّع شركات القطاع الخاص على تقديم المساهمات في هذا المجال، فضلًا عن التحديات البيئية المستمرة ، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، كما تطرقت الجلسة إلى آليات تعزيز الأطر التنظيمية التي تُلزم المؤسسات بتبني ممارسات مجتمعية مسؤولة.

وتناولت جلسة رئيسية أخرى، بعنوان "دور القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث في تطوير اقتصاد الأثر"، أهمية التعاون بين القطاعات في بناء اقتصاد مستدام. وضمت الجلسة قادة فكر، من بينهم د. حبيبة المرعشي، العضو المؤسس رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وشاندران ناير، المؤسس والرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للغد (GIFT)، وسعادة ميساء النويس، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوُّع في هيئة المساهمات المجتمعية – معًا وأدار الجلسة محمد حنيف القاسم. كما استضاف الحدث الاجتماع الافتتاحي لفريق عمل الاستدامة في صناعة الأزياء، والذي عقد بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، بهدف إرساء إطار لتحفيز التعاون المستقبلي وصياغة خارطة طريق موحدة لتعزيز الاستدامة في صناعة الأزياء. ويجسّد تحدّي الاثر المستدام 2025 شهادة على التزام "مجرى – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" الثابت بتطوير منظومة هادفة تدعم المبادرات المجتمعية، بما يتماشى مع الأهداف التنموية الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة.