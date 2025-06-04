"إكسبو الشارقة" يحتفل بـ"اليوم العالمي للمعارض"

الشارقة في 4 يونيو/ وام / احتفل مركز إكسبو الشارقة باليوم العالمي للمعارض، الذي يصادف 4 يونيو من كل عام، تحت شعار “المعارض تطلق العنان للإمكانات”.

حضر الحفل سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إلى جانب عدد من مسؤولي وموظفي المركز.

وتضمن الحفل عرضاً مرئياً استعرض مسيرة المركز منذ تأسيسه عام 1977 كأول مركز معارض على مستوى المنطقة، وتطوره إلى مقر حديث في عام 2002 يمتد على مساحة 128 ألف متر مربع، ينظم أكثر من 80 فعالية سنوياً، تستقطب نحو 3 ملايين زائر و7 آلاف شركة وعلامة تجارية من 60 دولة.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن صناعة المعارض تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بالشارقة، مشيراً إلى أثرها الإيجابي على قطاعات مثل السياحة، التي سجلت نمواً بنسبة 11% عام 2024، مع استقبال الإمارة لـ 1.6 مليون نزيل فندقي.

وأشار إلى نجاح أجندة معارض مركز إكسبو الشارقة في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة واستقطاب الاستثمارات النوعية ما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة الشارقة.

من جانبه، أشار سعادة سيف محمد المدفع إلى النمو المتواصل في فعاليات المركز، حيث استقطب 3 ملايين زائر عام 2024، وبلغت نسبة الشركات العارضة الجديدة في النصف الأول من 2025 نحو 20%، مما يعزز من مكانته العالمية كوجهة جاذبة للعارضين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أهمية قطاع المعارض ودوره في تعزيز الاقتصاد حيث تجاوز الإنفاق العالمي المرتبط بالمعارض في عام 2024 مبلغ 398.2 مليار دولار منها 162.3 مليار دولار كإنفاق مباشر كما دعم القطاع ما قيمته 233.1 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي العالمي وفقاً لتقرير الاتحاد العالمي لصناعة المعارض.

شهد النصف الأول من 2025 فعاليات بارزة مثل "ستيل فاب"، و"إيكرس 2025" الذي حقق صفقات تجاوزت 4.3 مليار درهم، إضافة إلى معارض مثل "جواهر الإمارات"، و"ليالي رمضان"، و"هايف للأثاث".

كما سجل "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" أكثر من 87 ألف زائر و500 عارض من مختلف دول العالم.

وشهد مركزا إكسبو خورفكان والذيد فعاليات متنوعة، شملت معارض ومهرجانات فنية وزراعية، تعزز دور المركز في دعم الأمن الغذائي والابتكار الزراعي.

وعلى الصعيد الدولي، وقع المركز 12 اتفاقية تعاون خلال 2024، واستضاف مؤتمر أعضاء جمعية مراكز التجارة العالمية في الشرق الأوسط بمشاركة ممثلين عن 18 مركزاً.

ويستعد المركز لأجندة غنية في النصف الثاني من 2025، تشمل معارض جديدة مثل "مستحضرات التجميل"، و"تنقل المستقبل"، و"ديري تك"، إضافة إلى معارض متخصصة مثل "العود والعطور"، و"الكتاب الدولي"، و"الطلاء"، وغيرها.

وفي ختام الحفل، تم تكريم عدد من الموظفين المتميزين.