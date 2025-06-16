"ألف" العقارية تطلق حي "همسة 3" في مشروع "الممشى رسيل" بالشارقة

الشارقة في 16 يونيو/ وام/ أعلنت شركة التطوير العقارية “ألف” ومقرها إمارة الشارقة، عن إطلاق حي "همسة 3"، المرحلة السكنية الأخيرة من مشروع "الممشى رسيل"، وذلك ضمن مساعيها المستمرة لتوسيع محفظتها من المشاريع السكنية العصرية.

ويقع الحي الجديد في قلب منطقة "الممشى رسيل"، التي تمتد على مساحة تزيد على 48,000 متر مربع، خُصص منها أكثر من 31,000 متر مربع للمساحات المفتوحة والمسطحات الخضراء، أي ما يعادل أكثر من 65% من المخطط الرئيسي، في تجسيد واضح لالتزام "ألف" بمفاهيم العيش الحضري المستدام.

ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية الإمارات 2031، والأجندة الخضراء 2030، ومبادرة الحياد المناخي 2050.

وأوضحت شركة "ألف" أن إطلاق حي "همسة 3" يُعد امتداداً طبيعياً للتوسعات السكنية المتكاملة ضمن بيئة عمرانية متوازنة تلبي تطلعات سكان الشارقة والمستثمرين، حيث يضم الحي 131 وحدة سكنية متنوعة الخيارات، ومزودة بتقنيات المنازل الذكية.

ويأتي المشروع في إطار رؤية "الممشى" كأول مجتمع سكني متكامل في الشارقة صُمم بالكامل ليكون قابلاً للمشي، حيث يدمج بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية ضمن بيئة حضرية تركز على راحة الإنسان.