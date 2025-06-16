نداء أممي لجمع 29 مليار دولار لتلبية احتياجات ملحة لنحو 114 مليون شخص

نيويورك في 16 يونيو/وام/ أطلقت الأمم المتحدة نداء "فائق الأولوية" لجمع 29 ملياردولار لتلبية إحتياجات ملحة لنحو 114 مليون شخص حول العالم .

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن النداء يأتي في أعقاب أكبر تخفيضات في التمويل على الإطلاق في القطاع الإنساني الدولي.

وأوضح منسق الإغاثة الطارئة توم فليتشرأن تخفيضات التمويل الإنساني وضعت القطاع الإنساني بأكمله أمام خيارات قاسية، حيث أن الكثير من الناس لن يحصلوا على الدعم الذي يحتاجونه.

وقال إن الأمم المتحدة عازمة على مواصلة العمل بالتعاون مع شركائها، لمحاولة إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح بالموارد المتاحة لديها .

وأكد أن جهود العمل الإنساني بحاجة حاليا وبشكل ملح إلى 44 مليار دولار، ولا سيما وأنه مع انقضاء ما يقرب من نصف العام، لم يتم استلام سوى 5.6 مليار دولار كتمويل لبرامج المساعدات المقررة “ أقل من 13% بالمائة ”من المطلوب لتمويل هذه البرامج.

وام/ نيو/زي