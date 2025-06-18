"طرق دبي" تنجز المرحلة الـ2 من مشروع توسعة إشارات المشاة الذكية

دبي في 18 يونيو/وام/ أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المرحلة الثانية من مشروع توسعة إشارات المشاة الذكية، من خلال تركيب إشارات ذكية في 10 مواقع إضافية بمناطق متفرقة من الإمارة ليصل إجمالي عدد التقاطعات التي تشملها الإشارات في المرحلتين الأولى والثانية إلى 27 تقاطعاً.

يأتي هذا التوسع بعد نجاح المرحلة الأولى التي غطت 17 تقاطعاً، في إطار جهود الهيئة لتوظيف أحدث التقنيات في تطوير الأنظمة المرورية، وتعزيز السلامة والانسيابية المرورية، بما يدعم مكانة دبي مدينة رائدة في البنية التحتية الذكية والتنقل المستدام.

وقال محمد آل علي مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة إن المواقع المشمولة في هذه المرحلة تضمنت تقاطعات في شارع عمر بن الخطاب، وشارع الشيخ خليفة بن زايد، وشارع السطوة، وشارع صلاح الدين، وشارع عمّان، وشارع القصيص أمام سكن العمّال، وشارع عود ميثاء أمام منطقة المدارس، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت في رفع مستوى الأمان عند ممرات المشاة في تلك المواقع، مما يعكس فاعلية النظام في تقليل المخاطر وتحسين تجربة مستخدمي الطريق.