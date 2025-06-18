الإمارات تشارك في بطولة آسيا وأوقيانوسيا لكرة السلة على الكراسي المتحركة

هانج تشو في 18 يونيو/وام/ يشارك المنتخب الوطني لكرة السلة الثلاثية على الكراسي المتحركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا التي تنطلق غدا في مدينة هانج تشو بالصين، وتستمر حتى 23 يونيو الجاري.

تضم بعثة منتخبنا 4 لاعبين، هم محمد هاشل الحبسي، وجاسم مراد رمضان، ومحمد الهاشمي، ومنصور النقبي.

وأكد سعادة محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية جاهزية لاعبينا لخوض غمار منافسات البطولة بعد فترة من الاستعدادات شهدت تدريبات مكثفة ودعما من الجهاز الفني للاعبين.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المشاركات لمنتخباتنا الوطنية لأصحاب الهمم أبرزها بطولة العالم لألعاب القوى في نيودلهي سبتمبر المقبل، والألعاب العالمية للقدرات الرياضية في إندونيسيا في الشهر نفسه ، وبطولة العالم لرفعات القوى للشباب والكبار في القاهرة أكتوبر المقبل إضافة إلى كأس العالم للرماية في العين خلال شهر نوفمبر المقبل.