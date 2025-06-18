استعدادات مكثفة بالشارقة لإطلاق "إيكـرس 2026" يناير المقبل

الشارقة في 18 يونيو/وام/ تتواصل الاستعدادات لإطلاق النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري "إيكـرس 2026" والمقرر إقامتها خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2026 وسط اهتمام واسع من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع العقاري في الإمارة.

وفي إطار التحضير لهذا الحدث البارز عقدت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة وليدر لتنظيم المعارض اليوم اجتماعًا تنسيقياً موسعاً ضم عدداً من المسؤولين والممثلين عن الشركاء الرئيسيين لمناقشة الخطط والمقترحات التطويرية التي تسهم في تعزيز جاهزية المعرض وتقديم نسخة استثنائية ترتقي بطموحات الإمارة الباسمة وتواكب تطلعات المستثمرين والعارضين.

يُعد "إيكـرس 2026" منصة استراتيجية لعرض الفرص الاستثمارية العقارية في الشارقة أمام المستثمرين الدوليين وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الخارجية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تهيئة بيئة أعمال محفّزة وعرض مشاريع نوعية تتميز بالجدوى الاقتصادية والاستدامة .

يتيح المعرض للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على التسهيلات التشريعية والخدمات الرقمية المتقدمة التي توفرها الإمارة مما يعزز جاذبية الشارقة وجهة آمنة ومربحة للاستثمار العقاري في المنطقة.

وقال عبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن "إيكـرس" منصة استراتيجية تُسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة مركزا إقليميا واعدا للاستثمار العقاري وتوفر بيئة مثالية لتبادل الخبرات وتقديم أحدث الابتكارات في القطاع ونعمل جاهدين من خلال التحضيرات الحالية على تطوير تجربة الزوار والعارضين عبر خدمات رقمية متقدمة وشراكات فاعلة بما يواكب تطلعات الإمارة نحو التميز والاستدامة.

من جانبه أكد سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية النسخة المقبلة من المعرض في دفع عجلة النمو الاقتصادي وعرض مشاريع نوعية واستقطاب الاستثمارات العقارية.