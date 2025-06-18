تقرير دولي: "48" ألفا و"394" شخصا معظمهم من المدنيين قتلوا جراء النزاعات خلال 2024

جنيف فى 18 يونيو/وام/ كشف تقرير دولي النقاب عن ارتفاع عدد وفيات المدنيين جراء النزاعات عالميا بنسبة 40% في عام 2024.

وذكر التقرير-الذي أصدرته مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف اليوم- أن ما لا يقل عن 48 ألفا و394 شخصا معظمهم من المدنيين قتلوا في عام 2024 .

وأوضح التقرير أن العنف ضد الأطفال والنساء في النزاعات المسلحة كان مدمرا خلال العامين الماضيين واللذين شهدا مقتل ما يقرب من أربعة أضعاف عدد الأطفال والنساء في النزاعات المسلحة مقارنة بعامي 2021 و2022 .

ونوه إلى مقتل 21 ألفا و 480 إمرأة و16 ألفا و 690 طفلا في النزاعات خلال عامي 2023 و2024 مع تسجيل 80% من وفيات الأطفال و70% من وفيات النساء في غزة وحدها.