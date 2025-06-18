مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تدعو إسرائيل وإيران إلى التهدئة

جنيف فى 18 يونيو/وام / دعت ندى الناشف نائبة المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة إلى تهدئة الأوضاع بين إسرائيل وإيران وأعربت عن مخاوف جدية بشأن استهداف مناطق مأهولة بالسكان في ظل التصعيد بينهما وحثت على اجراء محادثات دبلوماسية عاجلة لإنهاء تبادل الهجمات الصاروخية وإيجاد مخرج.

وقالت الناشف في كلمتها خلال اجتماع حول إيران بمجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف إن المفوضية تتابع الوضع عن كثب وتقف على التقارير التى تفيد بفرار آلاف السكان من أجزاء من العاصمة طهران نتيجة تحذيرات شملت مناطق واسعة ولفتت إلى أن أحدث التقارير الواردة من المنطقة تشير إلى مقتل أكثر من 200 شخص في إيران و24 في إسرائيل حتى الآن.

وشددت على ضرورة احترام الجانبين القانون الدولي احتراما كاملا لاسيما من خلال ضمان حماية المدنيين في المناطق المكتظة بالسكان والأهداف المدنية وحثت جميع الجهات ذات النفوذ على الانخراط في المفاوضات كأولوية.

من ناحيته قال علي بحريني الممثل الدائم لإيران بالأمم المتحدة فى جنيف إن الهجمات العشوائية الإسرائيلية المستمرة على المناطق السكنية وقصف الإمدادات الحيوية وموارد مياه الشرب تؤثر بشكل مباشر على المدنيين الإيرانيين.

وأوضح أن “ الاستهداف الإسرائيلى المتعمد للمنشآت النووية لبلاده يهدد بتعريض المجتمعات المحلية لتسرب إشعاعي خطير محتمل”.