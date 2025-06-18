الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

نيويورك في 18 يونيو/وام/ عبر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري المستمر بين إيران وإسرائيل.

وجدد غوتيريش في بيان أصدره اليوم “الأربعاء” دعوته إلى الوقف الفوري للتصعيد الجاري بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وناشد الجميع بشدة “ العمل على تجنب أي تدويل إضافي للصراع ” وقال "إن أي تدخلات عسكرية إضافية قد تكون لها عواقب وخيمة، ليس فقط على الأطراف المعنية، بل على المنطقة بأسرها، وعلى السلام والأمن الدوليين عمومًا".

وأعرب عن أسفه للخسائر المأساوية وغير المبررة في الأرواح والإصابات بين المدنيين والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية المدنية الحيوية.

وشدد على أن “ الدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل والوحيد لمعالجة المخاوف المتعلقة ببرنامج إيران النووي وقضايا الأمن الإقليمي”.

وقال إن ميثاق الأمم المتحدة يبقى إطارنا المشترك لإنقاذ الناس من ويلات الحرب وحث جميع الدول الأعضاء على الامتثال الكامل للميثاق والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.