تتويج الفائزين ببطولة شرطة رأس الخيمة للسباحة – رجال

رأس الخيمة في 18 يونيو/وام/ نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة بقسم الأنشطة الرياضية بطولة (شرطة رأس الخيمة للسباحة– فئة الرجال) بمشاركة منتسبيها من مختلف الإدارات والأقسام.

تأتي البطولة ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تنظمها شرطة رأس الخيمة حرصًا على الاهتمام بتعزيز الجانبين الرياضي والصحي لمنتسبيها.

كانت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب إدارة المهام الخاصة بعدما توج بالمركز الأول الرائد وليد محمد خميس، والمركز الثاني النقيب فارس عبد الله الحديدي، فيما نال الشرطي أول علي أحمد الأحمد المركزَ الثالث.