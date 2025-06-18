ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 55.637

رام الله في 18 يونيو /وام/ ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55 الفا و637 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 129 الفا و880 ، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

و في الضفة المحتلة واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم ، هدم منازل المواطنين الفلسطينين في مخيم جنين شمال الضفة .

وأفادت مصادر فلسطينية أن جرافات الاحتلال هدمت منازل في حارة الدمج وفي المنطقة الشرقية من المخيم.