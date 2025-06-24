الجولة الـ4 من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق الجمعة

أبوظبي في 24 يونيو/وام/ أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو تنظيم الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة «البدلة» اعتباراً من الجمعة المقبل، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

تشهد البطولة منافسات متنوعة على مدار ثلاثة أيام، تبدأ بنزالات فئات الشباب والكبار والأساتذة في اليوم الأول، تليها منافسات الناشئين تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً في اليوم الثاني على أن تختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات البراعم والأشبال تحت 14 عاماً، بما يعكس الاهتمام المتزايد الذي تشهده البطولة، ويرسّخ مكانتها منصة رياضية نموذجية تُسهم في تنشئة أبطال المستقبل من لاعبي ولاعبات الجوجيتسو، وتوفر لهم فرص النمو والتطوّر.

وبهذه المناسبة، أكّد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن البطولة تواصل تحقيق أهدافها، لاسيمّا على صعيد دعم مسيرة الجوجيتسو باعتبارها الرياضة الوطنية للدولة، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن التقدم الملحوظ الذي تشهده مستويات اللاعبين من جولة إلى أخرى يعكس الجهود الحثيثة للاتحاد والأندية والأكاديميات في إعداد وتأهيل اللاعبين، وتوفير بيئة تنافسية تسهم في تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم.

وأضاف الظاهري أن البطولة تتميز برسالتها المجتمعية المهمة، فهي لا تقتصر فقط على المنافسة الرياضية، بل تعد قاعدة لبناء جسور التفاعل والتواصل بين الأسر واللاعبين، ونشر ثقافة الجوجيتسو بوصفها وسيلة لتعزيز القيم النبيلة مثل الانضباط، والاحترام، والمسؤولية والمثابرة، في أوساط الفئات الشابة والمجتمع بشكل عام.

وأوضح أن الإقبال المتنامي من المشاركين والجمهور يعكس النجاح الاستثنائي للبطولة، ويؤكد أن اللعبة أصبحت جزءاً أساسياً من نمط حياة المجتمع الإماراتي.