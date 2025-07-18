الاتحاد للطيران تنقل 20 مليون مسافر خلال 12 شهراً

أبوظبي في 18 يوليو /وام/ أعلنت الاتحاد للطيران اليوم أنها نقلت للمرة الأولى في تاريخها أكثر من 20 مليون مسافر خلال 12 شهراً، وبلغ حجم أسطول الناقلة أكثر من 100 طائرة.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: شهدت الاتحاد للطيران نجاحات كبيرة مع تحطيمها أرقامًا قياسية وتحقيقها إنجازات هائلة، فبعد تحقيق أرباح بلغت 685 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، وأعلى درجات رضا العملاء على الإطلاق، تخطى عدد الضيوف المسافرين على متن رحلات الاتحاد 20 مليونا خلال 12 شهراً.

وأضاف: نواصل مسيرتنا التصاعدية في إطار استراتيجية نمو أوسع شهدت تضاعف أعداد ركابنا السنوية من 10 ملايين إلى 20 مليونًا خلال عامين ونصف فقط، ويعود هذا النمو المستدام إلى تزايد الطلب، وشبكة عالمية ديناميكية، وتركيز استراتيجي واضح.

وتابع: نحن شركة الطيران الوحيدة التي تشهد النمو بهذه الوتيرة في المنطقة، وليس لدينا أي نية للتراجع، وسيكون عام 2025 ليكون عامنا الأفضل حتى الآن.

وقد أضافت الاتحاد ثلاث طائرات إلى أسطولها المتوسع تحقيقًا لإنجاز جديد، ليصل حجم الأسطول التشغيلي إلى أكثر من 100 طائرة، كما رحبت بعودة طائرتها السابعة من نوع إيرباص A380 إلى التشغيل وتلقت طائرة جديدة من طراز بوينغ 787-9B وصلت من تشارلستون في الولايات المتحدة مع طاقم طيران إماراتي بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، استلمت الاتحاد أول طائرة من أصل ثلاث طائرات إيرباص 350-1000 الجديدة التي تم تسليمها اليوم.

ومن المتوقع أن تتلقى الشركة 18 طائرة إضافية جديدة في عام 2025، بما في ذلك أسطولها الجديد من طائرات A321LR التي ستدخل الخدمة اعتبارًا من 1 أغسطس.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن طلب شراء لـ 28 طائرة عريضة البدن من بوينغ.

ومع إعلانها الأخير عن سبع وجهات جديدة لها، ستكون الاتحاد قد أضافت 27 وجهة هذا العام إلى شبكتها العالمية، ما يعكس طموح الشركة والتزامها بزيادة عدد الزوار إلى أبوظبي مع تشغيل رحلات إلى حوالي 90 وجهة حول العالم بحلول نهاية عام 2025.

ووفق الناقلة تعتبر هذه الإنجازات خطوة كبيرة نحو الأهداف التي وضعتها الاتحاد في استراتيجيتها للنمو وتوسيع الشبكة إلى أكثر من 125 وجهة، مع زيادة أسطولها إلى أكثر من 170 طائرة، وعدد الركاب إلى 38 مليون سنويًا بحلول عام 2030.

وأعلنت الناقلة أنها واحتفالاً بنقل 20 مليون مسافر حول العالم، قدمت مجموعة من المفاجآت إلى مسافرين زوجين من نيودلهي، إذ تمت ترقية رحلتهما إلى درجة الأعمال، وعند وصولهما إلى مطار زايد الدولي، استقبل مارك بوتر، المدير العام لبرنامج ضيف الاتحاد، الزوجين في صالة الاتحاد للطيران للدرجة الأولى مع ترقية إلى الفئة الذهبية من برنامج ضيف الاتحاد، وكذلك تمت ترقيتهما إلى درجة الإيوان، وهو الجناح المكون من ثلاث غرف، على متن طائرة A380المتجهة من أبوظبي إلى تورونتو.

