الطقس غداً صحو إلى غائم جزئيا

أبوظبي في 18 يوليو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الغربية.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:29 والمد الثاني عند الساعة 08:14

الجزر الثاني عند الساعة 02:47

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:14 والمد الثاني عند الساعة 06:13

الجزر الأول عند الساعة 09:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:11

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

العظمى الصغرى العظمى الصغرى.

أبوظبي 44 33 80 35

دبي 45 35 80 30

الشارقة 44 30 70 25

عجمان 44 33 80 30

أم القيوين 41 28 70 40

رأس الخيمة 43 31 65 25

الفجيرة 35 32 85 55

العـين 46 33 50 15

ليوا 47 28 80 20

الرويس 44 30 80 65

السلع 47 30 85 45

دلـمـا 39 32 85 70

طنب الكبرى / الصغرى 37 31 80 65

أبو موسى 37 31 80 65