"كهرباء دبي" تحتفل بـ"يوم عهد الاتحاد"

دبي في 18 يوليو /وام/ أحيت هيئة كهرباء ومياه دبي "يوم عهد الاتحاد"، الذي يصادف 18 يوليو من كل عام، بمجموعة من الفعاليات الوطنية التي عبّرت عن روح الاتحاد، وجسّدت القيم الراسخة التي أرساها الآباء المؤسسون طيب الله ثراهم.

ونظّمت الهيئة مجموعة من الفعاليات، تضمنت ورش توعوية تحت عنوان "عهد يتجدد" باللغتين العربية والإنجليزية، قدّمها طه الحمري، كبير مسؤولي السعادة في الهيئة، حيث سلّط الضوء خلالها على الأبعاد التاريخية والأهمية الوطنية لهذا اليوم.

كما شاركت الهيئة نشرات إلكترونية بهدف تعريف الموظفين بـأهمية "يوم عهد الاتحاد"، وتعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء، ونشرت الهيئة كذلك فيديو وثائقياً يسلط الضوء على تاريخ اتحاد دولة الإمارات ودور الهيئة في دعم المبادرات الوطنية.

كما نظمت الهيئة مسابقات داخلية للموظفين وأخرى خارجية عبر قنواتها على منصات التواصل الاجتماعي. ولتمكين رواد الأعمال المواطنين، نظّمت الهيئة معرضاً مجتمعياً لدعم الموظفين والموظفات المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة، حيث أتيحت لهم الفرصة لعرض منتجاتهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة "يوم عهد الاتحاد" الذي يمثل محطة وطنية غالية تذكرنا بهويتنا المشتركة والوحدة التي تربطنا كشعب واحد.

وأضاف: إن الوفاء لعهد الاتحاد لا يقتصر على الاحتفاء بالماضي، وإنما البناء عليه وتسخير كل الإمكانات للمساهمة في رسم مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. وفي هذا اليوم المجيد، نعاهد الوطن وقيادته الرشيدة على مواصلة العمل بعزيمة وإخلاص، للمساهمة في ترسيخ القيم والمبادئ التي وجهت مسيرة الاتحاد، وتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات.

وأعرب موظفو الهيئة عن فخرهم بالمشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية، واعتزازهم بمسيرة الاتحاد، مجددين عهد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، ومؤكدين حرصهم على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ المبادئ والقيم التي قامت عليها الدولة، والمساهمة في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات.