أبوظبي للزراعة تحتفي بيوم عهد الاتحاد تجديداً للولاء وترسيخاً لقيم الاتحاد

أبوظبي في 18 يوليو / وام / التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله “ باعتماد الثامن عشر من يوليو من كل عام "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية خالدة تضاف إلى سجل المناسبات الحافل لدولة الإمارات، احتفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهذه الذكرى الغالية التي تجسد معاني الوحدة والولاء، وتعزز قيم الانتماء للوطن وقيادته الحكيمة.

و أعرب سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام الهيئة بالإنابة، عن عميق الامتنان والشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله “ على هذه المبادرة الوطنية التي تستحضر ذكرى توقيع وثيقة الاتحاد التاريخية، مؤكداً أن هذا اليوم يمثل حلقة وصل بين ماض مشرق ومستقبل مزدهر، ويعكس رؤية سموه الثاقبة في صون إرث الاتحاد، وترسيخ قيمهللأجيال الحالية والمستقبلية.

وقال سعادته: "إن يوم عهد الاتحاد هو رسالة خالدة تذكرنا بتضحيات الآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم هذا الوطن الشامخ، فجعلوا من دولتنا نموذجاً عالمياً في التماسك والريادة. مضيفاً أن توجيهات قيادتنا الرشيدة جعلت من هذا اليوم منارة نستلهم منها قيم التلاحم الوطني، وننقلها بكل فخر إلى أجيال المستقبل.

وأوضح : " نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة بأن نكون جنوداً أوفياء لهذا الوطن المعطاء، ونسير على درب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين، ونعمل بكل إخلاص لترسيخ مكانة الإمارات كمنارة للعطاء والريادة العالمية."

واختتم سعادته تصريحه بالدعوة إلى "ترجمة هذا العهد إلى عملٍ دؤوب، والالتزام بمبادئ قيادتنا الحكيمة، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد لصون مقدرات الوطن وضمان رفاهية أبنائه"، مؤكداً على أهمية "غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس النشء، ليواصلوا مسيرة البناء التي جعلت من الإمارات راية خفاقة في جميع المجالات،" ليظل شعارنا خالداً: 'الاتحاد أمانة.. والوفاء له فريضة، كل عام والإمارات وشعبها في أمن وازدهار، وكل عام وقيادتنا الرشيدة سنداً وعزاً لهذا الوطن المعطاء."