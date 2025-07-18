مستشفى الجليلة للأطفال يعالج أكثر من 100 حالة من ضمور العضلات الشوكي

دبي في 18 يوليو/ وام/ أعلن مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ"دبي الصحية" ، أول مستشفى متخصص في طب الأطفال على مستوى الدولة، عن تقديم العلاج لأكثر من 100 حالة لمرضى ضمور العضلات الشوكي.

وأشار الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمّع صحة المرأة والطفل في "دبي الصحية"، إلى أن توفير العلاج لأكثر من 100 حالة من ضمور العضلات الشوكي في مستشفى الجليلة للأطفال يعكس التزام "دبي الصحية" بتقديم رعاية عالية الجودة تُراعي أفضل المعايير لكل طفل.

وقال الدكتور هيثم البشير، استشاري تأهيل الأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال إن دواء "زولجنسما" أحد العلاجات الجينية المتقدمة التي تمنح الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي فرصة حقيقية لاستعادة قدراتهم الحركية في سن مبكرة .

