طلاب جامعة أبوظبي يستعرضون مشاريعهم النهائية أمام نخبة من الخبراء والخريجين

أبوظبي في 18 يوليو / وام / استضاف برنامج التصميم الداخلي في جامعة أبوظبي نخبة من خبراء القطاع والمتخصصين في المجال الأكاديمي ومن خريجي الجامعة المتميزين ضمن حرم الجامعة الرئيسي في أبوظبي لتقييم مشاريع التخرج النهائية للطلبة، والتي بلغ عددها 26 مشروعاً.

وضمّت لجنة التقييم ثمانية من كبار المصممين وممثلي شركات مثل "مينوتي"، و"بلومينغديلز دبي"، و"Aati"، و"إنسايت للمقاولات والتصميم الداخلي"، و"AECOM"، و"الجامعة الكندية دبي"، و"أمالية للديكور". وشارك في اللجنة أيضاً عدد من خريجي جامعة أبوظبي الذين يتمتعون بخبرة تزيد عن عشر سنوات.

و قال الدكتور أحمد الشخص، منسق برنامج التصميم الداخلي والأستاذ المساعد في التصميم الداخلي بجامعة أبوظبي: "قدّم طلابنا مشاريع مبتكرة تعكس فهماً عميقاً لاتجاهات التصميم الحديثة، وتفكيراً يركز على احتياجات المستخدم، إلى جانب القدرة على التطبيق العملي.

وتنوعت المشاريع المعروضة بين معهد لفنون الطهي، ومكتبة هندسية، ومتحف مصري قديم، حيث أظهرت جميعها تمكّن الطلبة من التصميم القائم على البحث، واستخدام تقنيات متطورة في العرض والتصوير ثلاثي الأبعاد . وبموازاة ذلك، نظّم قسم العمارة والتصميم الداخلي في جامعة أبوظبي معرضه السنوي لتصميم الأثاث، حيث تم عرض أكثر من 60 مشروعاً لطلبة القسم . وقال الدكتور علي العمايره، أستاذ مشارك في تصميم الديكور الداخلي في جامعة أبوظبي: "يمثل المعرض منصة متميزة للاحتفاء بالابتكار والمهارة والإبداع، حيث يمنح الطلبة فرصة قيّمة لتحويل أفكارهم المفاهيمية إلى تصاميم عملية ملموسة.