"نسائية دبي": "عهد الاتحاد" امتداد لإرث المؤسسين نحو طموح المستقبل

دبي في 18 يوليو / وام/ قال سعادة الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي إن "عهد الاتحاد" هو امتداد بين إرث المؤسسين وطموح المستقبل بين أولئك الذين وقعوا الوثيقة ونحن الذين نحملها اليوم لنزرع في قلوب أبنائنا وبناتنا قيم الوحدة والوفاء.

وأضافت أنه في هذا اليوم الذي يحمل من الاسم معناه نستحضر بوصفه التزاما متجددا ووفاء لمسيرة بدأها الآباء المؤسسون وصانتها قيادتنا الملهمة بالحكمة والرؤية والعمل والحب.

وأفادت أن الجمعية تؤمن أن "عهد الاتحاد" ليس نصا محفوظا بل قوة تتجدد في قلب كل إماراتي وإماراتية لنشارك في بناء هذا الوطن بثقة واعتزاز ونواصل دورنا في تمكين الأسرة وصناعة الوعي والأثر المجتمعي.