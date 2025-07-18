"إسلامية دبي " تعقد الاجتماع الدوري للمجلس الاستشاري لتطوير منظومة العمل الخيري بالإمارة

دبي في 18 يوليو /وام/عقدت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي اجتماع المجلس الاستشاري لتطوير العمل الخيري في إمارة دبي، برئاسة سعادة أحمد درويش المهيري، المدير العام للدائرة رئيس المجلس وحضور معالي عبدالله البسطي- أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي حصة عيسى بوحميد – المدير العام لهيئة تنمية المجتمع و أعضاء المجلس من ممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية والجمعيات الخيرية في الإمارة.

تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع العمل الخيري حيث استعرض المشاركون سبل التطوير المتاحة والآليات المناسبة لتعزيز كفاءة الأداء واستدامة العطاء الخيري، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية وتوظيف أفضل الممارسات في مجال العمل الخيري والاجتماعي.

ويأتي الاجتماع في إطار التزام الدائرة بدورها الإشرافي والحوكمي على العمل الخيري في دبي، وتأكيداً على حرصها على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والفعالية في إدارة وتطوير المشاريع والمبادرات الخيرية، بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة.

وأكد سعادة المهيري في مستهل الاجتماع أهمية هذا اللقاء التنسيقي الذي يندرج ضمن جهود الدائرة لتعزيز التكامل والتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الخيري، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس هو تطوير منظومة العمل الخيري في دبي، ومواكبة تطلعات المجتمع وتحديات المرحلة المقبلة، بما يرسخ مكانة الإمارة كمركز رائد في العمل الإنساني المستدام.

وأضاف سعادته :" نؤمن بأن تطوير العمل الخيري لا يكون إلا بالشراكة الفاعلة، وتوحيد الجهود، وتبادل الخبرات بين كافة الجهات العاملة في هذا الميدان الخيري ، بما يسهم في تحقيق الأثر المجتمعي المرجو، ويدعم رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ قيم العطاء والتكافل".

ويعد المجلس الاستشاري لتطوير العمل الخيري بإمارة دبي ركيزة استراتيجية تسهم في تطوير منظومة العمل الخيري، من خلال ما يقدمه من خبرات متخصصة وتوجيهات بنّاءة في مجالات الإدارة والتمويل والقانون والتسويق وريادة الأعمال المجتمعية.

ويعمل المجلس على دعم جهود التحسين المستمر للأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، واستكشاف فرص التوسع والابتكار في تقديم الخدمات الخيرية. كما يساهم في بناء شراكات فاعلة مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة، مستفيدًا من شبكة علاقات أعضائه وخبراتهم.



زي/ مس