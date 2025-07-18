مركز شباب عجمان ينظم فعاليات متنوعة ضمن "صيف الإمارات 2025"

عجمان في 18 يوليو / وام / نظم مركز شباب عجمان يوما صيفيا حافلًا بالأنشطة الثقافية والتنموية التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الوطنية وذلك ضمن فعاليات برنامج "صيف الإمارات 2025" الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب.

واستهلّ اليوم بـملتقى تواصل الأجيال و تناول أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين الأجيال المختلفة من خلال تسليط الضوء على القيم المجتمعية الأصيلة والتجارب التراثية و شهد نقاشًا ثريًا حول نقل المعرفة بين الأجيال وأثره في بناء مجتمع مترابط.

كما شهد اليوم الصيفي فعالية ميدانية تحت عنوان "شارك معنا التحدي" وشهدت الفعالية تحديات تفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات التفكير الإبداعي والعمل الجماعي لدى الشباب، وتحفيزهم على الابتكار في بيئات واقعية بتقديم تجارب متنوعة تلبي احتياجات الشباب وتُسهم في تطويرهم معرفيًا ومهاريًا هذا بالأضافة إلي عدد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية و المسابقات الثقافية.

وأكدت أمل الغفلي مديرة مركز شباب عجمان أن اليوم الصيفي وما شهده من فعاليات متنوعة يعكس التزام المركز بتقديم تجارب متنوعة تلبي احتياجات الشباب مشيرة إلى أن البرنامج استهدف فئة الشباب من عمر 15 إلى 35 عاماً اضافة الي عدد من كبار المواطنين الذين شاركوا في ملتقي تواصل الأجيال مع تخصيص مسارات لفئات خاصة تشمل أصحاب الهمم.

اس / يي