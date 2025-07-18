وزير العدل : يوم عهد الاتحاد شكّل انطلاقة مسيرة الاتحاد وبناء دولة القانون والمؤسسات

أبوظبي في 18 يوليو/ وام / أكد معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن يوم عهد الاتحاد، الذي تحييه دولة الإمارات في الثامن عشر من يوليو من كل عام، مناسبة وطنية راسخة تُخلّد ذكرى الاجتماع التاريخي للآباء المؤسسين وقال إنه شكّل انطلاقة مسيرة الاتحاد وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة إن هذا اليوم يجسد نجاح الاتحاد والرؤية الحكيمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" والآباء المؤسسين الذين أرسوا دعائم وطن قوي متماسك، داعياً الله جل شأنه أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة.