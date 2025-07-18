"زايد الإنسانية" تنظم محاضرة بعنوان "اللحظات التاريخية..من البداية وحتى قيام الاتحاد"

أبوظبي في 18 يوليو/وام/ نظمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية محاضرة بعنوان "اللحظات التاريخية..من البداية وحتى قيام الاتحاد" وذلك احتفاءً بـ"يوم عهد الاتحاد" المناسبة الوطنية التي توافق 18 يوليو من كل عام.

تناولت المحاضرة جهود وطموحات الآباء المؤسسين لبناء دولة الإمارات، واللحظات التاريخية الحاسمة في مسيرة الوطن، ومنظومة القيم التي رسخها يوم عهد الاتحاد، وأهمية نقلها للأجيال المقبلة.

وقال المحاضر محمد إسماعيل عبد الله من الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن تاريخ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر 1971 سبقه الكثير من الأحداث التاريخية الهامة منها "يوم عهد الاتحاد" وما تلاه من محطات لافتة، تشكّل مجتمعةً صورة متكاملة للإرادة القوية والعزيمة والحكمة التي تحلى بها الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم، لتصبح دولتنا على ما هو عليه اليوم من تقدم وازدهار.

وأضاف أنه "في مثل هذا اليوم عام 1971م وقع المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام "وثيقة الاتحاد" ودستور الإمارات، وتم إعلان بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ليشكل هذا الاجتماع التاريخي أحد الخطوات الرئيسة في تأسيس اتحاد الإمارات .

وقال إن "يوم عهد الاتحاد" محطة مهمة نستلهم منها الدروس والعبر للحاضر والمستقبل لاسيما جيل الشباب الذي لم يعاصر تلك الأحداث الوطنية المصيرية في عمر الوطن.

ونوه إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" يوم 18 يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحمل اسم يوم عهد الاتحاد، يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن.