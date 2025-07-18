"نادي شطرنج الشارقة" يواصل فعالياته الصيفية

الشارقة في 18 يوليو/وام/ يواصل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سلسلة الأنشطة والفعاليات المجتمعية والرياضية، عبر برنامجه الصيفي “عطلتنا غير”.

ويستضيف النادي في إطار البرنامج المعسكر التدريبي المشترك مع وفد سلطنة عُمان بهدف تبادل الخبرات بين اللاعبين والمدربين فيما تقام منافسات بطولة الصداقة الخليجية للشطرنج التي تستهدف تعزيز روح التنافس الشريف.

على صعيد متصل نظم النادي ملتقاه السنوي بحضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الإدارة بهدف تعزيز الشفافية والانتماء المؤسسي وتضمن إطلاق مبادرة جائزة التميز السنوية الخاصة بالنادي والتي تستهدف تكريم الكفاءات من الموظفين المدربين واللاعبين وتحفيزهم على المزيد من العطاء والإنجاز.

تشمل الجائزة فئات أفضل لاعب صاعد وأفضل ناشئ وأفضل لاعب شاب وأفضل مدرب وأفضل موظف إداري وأفضل موظف خدمات مساندة وجائزة خاصة بأولياء الأمور وهي جائزة أفضل أسرة شطرنجية وسيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم نهاية الموسم.

وتم في إطار الملتقى إطلاق النسخة المحدثة من الموقع الإلكتروني الرسمي التي تعكس هوية النادي المتجددة وتوفر تجربة رقمية متميزة وتفاعلية للزوار إلى جانب تنظيم احتفال بمناسبة فوز النادي بجائزة التميز الرياضي على مستوى إمارة الشارقة.

وعقدت إدارة النادي اجتماعا مع البعثة المشاركة في البطولة العربية للفئات السنية في المملكة المغربية خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري لبحث الاستعدادات النهائية، والجوانب التنظيمية والفنية للبعثة.

وأكد فيصل الحمادي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج على الدعم الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي للأنشطة والفعاليات غير المسبوقة التي يشهدها النادي.