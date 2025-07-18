البطل الهولندي "دي ريدر"يؤكد جاهزيته لملاقاة ويتاكر في"ليلة النزال" بأبوظبي

أبوظبي في 18 يوليو/وام/ أكد البطل العالمي الهولندي رينير دي ريدر، جاهزيته الكاملة لخوض النزال المرتقب أمام الأسترالي روبرت ويتاكر، في الفعالية الرئيسية على لقب الوزن المتوسط، ضمن منافسات "ليلة النزال – يو إف سي: ويتاكر ضد دي ريدر” والتي تقام يوم 26 يوليو الجاري، في "الاتحاد أرينا" بجزيرة ياس – أبوظبي.

وأوضح دي ريدر- البالغ من العمر 34 عاماً - أنه أتم استعداداته للنزال من خلال معسكر تدريبي مكثف في ولاية فلوريدا الأمريكية، بمشاركة عدد من أبطال العالم، بهدف تعزيز جاهزيته وتقديم أداء قوي يضمن له التفوق على خصمه الأسترالي.

وأعرب البطل الهولندي، خلال زيارته أمس، لمقر "بالمز الرياضية" في أبوظبي، عن إعجابه الكبير بالبنية التحتية والتنظيم المتميز للبطولة، مشيداً باستقطاب أبوظبي أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم، وما تحظى به اللعبة من اهتمام جماهيري واسع في دولة الإمارات.

وثمّن “ريدر” حفاوة الاستقبال من قبل فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة "بالمز الرياضية" رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة.