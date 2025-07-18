باكستان تعتقل 5 إرهابيين بمنطقة بيسخل كانوا يخططون لتنفيذ هجمات انتحارية

إسلام آباد في 18 يوليو/وام/ اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية خمسة من العناصر الإرهابية المسلحة كانوا يخططون لتنفيذ هجمات انتحارية على أهداف حساسة في البلاد.

وذكرت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، في بيان اليوم، أن المعتقلين الخمسة تسللوا إلى باكستان عبر الحدود، وتحصنوا بمبنى في منطقة “بيسخل” مشيرةً إلى أن قوات الأمن حاصرتهم، وأجبرتهم على الاستسلام.

-خلا-

