"قضاء أبوظبي" تحتفي بيوم النزيل العالمي

أبوظبي في 18 يوليو/وام/ ​نظمت “دائرة القضاء في أبوظبي" فعاليات احتفالية بمناسبة يوم النزيل العالمي، تماشياً مع جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم العدالة الإصلاحية وتسليط الضوء على المبادرات النوعية لتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتهيئتهم للعودة الإيجابية إلى المجتمع، وذلك بحضور عدد من الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة لبرامج إعادة التأهيل.

​وبهذه المناسبة، أكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الاحتفال بيوم النزيل العالمي يجسد التزام الدائرة برؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تعزيز دور مراكز الإصلاح محطات لبناء الإنسان وتوفير بيئة إصلاحية تدعم إعداد النزيل لاستئناف حياته المجتمعية بوعي ومسؤولية.

​وأشار إلى تركيز دائرة القضاء على تنفيذ برامج تأهيلية متكاملة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية والمهارية للنزلاء، بما يسهم في بناء شخصياتهم ويحفز قدرتهم على الاندماج الفعال في المجتمع والاستمرار في مسار إيجابي بعد انتهاء فترة محكوميتهم.

تضمنت الفعالية الاحتفالية - التي أقيمت بالمقر الرئيس لدائرة القضاء - عرض فيلم وثائقي استعرض تجارب واقعية لعدد من النزلاء ومساراتهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وقصص النجاح التي تحققت بفضل البرامج التأهيلية المتكاملة إلى جانب استعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها منذ بداية عام 2025 بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، وجمعية حياة للرعاية اللاحقة مثل الاستوديو الإبداعي الرقمي لتدريب النزلاء على مهارات متقدمة في التصميم الجرافيكي والمونتاج، فضلا عن رعاية مركز الفنون التشكيلية وتنظيم دورات تدريبية في البرمجة لإكسابهم مهارات تقنية ورقمية متقدمة علاوة على تنفيذ برنامج تحفيظ القرآن الكريم وإطلاق مشروع حقيبة السفر الذي يزود النزلاء بالمستلزمات الأساسية قبل الإفراج عنهم لتسهيل بدء حياتهم الجديدة.

وجرى تسليط الضوء على مساهمات صندوق الفرج الذي قدم مساعدات مالية بقيمة 1.2 مليون درهم للإفراج عن نزلاء متعثرين مالياً خلال النصف الأول من العام الجاري إلى جانب مبادرات كليات التقنية العليا لتقديم برامج تأهيلية لسوق العمل استفاد منها 70 نزيلاً وكذلك مبادرات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، التي قدمت محاضرات دينية ومسابقات قرآنية لأكثر من 600 نزيل ونزيلة.

وفي ختام الحفل، كرمت دائرة القضاء عددا من الشركاء والمؤسسات الداعمة لمشاريع التأهيل وهي الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، هيئة المساهمات المجتمعية- معاً، جمعية حياة للرعاية اللاحقة، صندوق الفرج، كليات التقنية العليا، المركز الوطني للتأهيل، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والهلال الأحمر الإماراتي.