الأمن الباكستاني يقتل 3 إرهابيين في كويتا

إسلام آباد في 21 يوليو/وام/ قضت قوات الأمن الباكستانية، اليوم، على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية، خلال عملية نفذتها في منطقة "دشت" بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.

وذكرت "وحدة مكافحة الإرهاب" التابعة للشرطة الباكستانية في بيان لها أن قواتها قضت على الإرهابيين الثلاثة الذين ينتمون إلى منظمة محظورة، خلال مداهمة موقع تابع للإرهابيين في مدينة كويتا.

وأوضحت أن الإرهابيين الثلاثة كانوا متورطين في سلسلة من الجرائم، تشمل القتل ومحاولات القتل وعمليات إرهابية طالت قوات الأمن التي صادرت بحوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.

-خلا-

