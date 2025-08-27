طرق دبي تطلق 5 خطوط جديدة للحافلات وتطوير 9 خطوط أخرى اعتباراً من بعد غد

دبي في 27 أغسطس / وام / تُدشّن هيئة الطرق والمواصلات في دبي خمسة خطوط جديدة للحافلات العامة اعتباراً من 29 أغسطس الجاري، استجابةً للطلب المتزايد على خدمات النقل الجماعي وتلبية لاحتياجات الركاب، إلى جانب تطوير تسعة خطوط قائمة بهدف تعزيز تكامل شبكة المواصلات العامة في الإمارة.

وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن إطلاق الخطوط الجديدة وتطوير القائمة يعكس حرص الهيئة على توسيع خدمات النقل بالحافلات، ورفع كفاءتها بما يواكب النمو السكاني والعمراني في دبي، مؤكداً أن تطوير الربط بين الحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى مثل المترو والترام والنقل البحري يعزز مكانتها كخيار مفضل للتنقل اليومي.

ويشمل الإطلاق الجديد تشغيل خط 31 الذي يربط بين مدينة دبي للتعهيد وواحة دبي للسيليكون بزمن تقاطر يبلغ 20 دقيقة في أوقات الذروة، إلى جانب فصل مسار الخط 62 إلى خطين جديدين هما 62A الذي سيعمل بين القصيص الصناعية ومحطة مترو القصيص، والخط 62B الذي يربط بين محطة مترو القصيص ورأس الخور – مساكن سماري بزمن تقاطر 30 دقيقة.

كما سيتم تشغيل خط F26A الذي يربط موقف أون باسيف بمنطقة القوز الصناعية 4 بزمن تقاطر 30 دقيقة، إلى جانب إطلاق خط سريع جديد يحمل الرمز X91 بين محطتي الغبيبة وجبل علي دون التوقف في محطة مترو الخليج التجاري، في حين ستبقى هذه المحطة مخدومة عبر الخط المعدل رقم 91 بزمن تقاطر 30 دقيقة.

وفي الوقت ذاته، ستُدخل الهيئة تعديلات على تسعة خطوط قائمة تشمل الخط 7 الذي سيتحول من مسار دائري إلى خط ذهاب وإياب بين محطتي القوز والسطوة، والخط 91 الذي سيُختصر مساره ليعمل بين الغبيبة ومترو الخليج التجاري في الاتجاه الشمالي، وكذلك الخط F62 الذي سيتحول من دائري إلى ذهاب وإياب بين محطة مترو الإمارات وند الحمر، إضافة إلى الخط 77 الذي سيعمل بالآلية نفسها بين محطة مترو ميدان بني ياس ومنطقة القرهود.

وتشمل التعديلات أيضاً اختصار مسار الخط X25 ليعمل بين محطة الكرامة وواحة السيليكون، واستمرار تشغيل الخط 50 بين محطة المدينة العالمية ومحطة الخليج التجاري مع تعديلات داخلية في المدينة العالمية واستبعاده من المرور بمدينة دبي للتعهيد، فضلاً عن اختصار مساري الخطين 21A و21B ليصبح الأول بين محطتي القوز والغبيبة والثاني بين محطتي الغبيبة والقوز، إلى جانب إدخال تعديل على مسار الخط J01 داخل قرية الجميرا الدائرية.

وأكدت الهيئة أن هذه التغييرات تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية لتطوير شبكة النقل الجماعي في دبي، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التنقل وتوفير خدمات أكثر سلاسة ومرونة لركاب الحافلات