طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا واحتمال سقوط أمطار

أبوظبي في 27 أغسطس/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة ،وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ،و يحدث المد الأول عند الساعة 16:14 والمد الثاني عند الساعة 04:25 ،و الجزر الأول عند 09:41 والجزر الثاني عند الساعة 22:24.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:06 والمد الثاني عند الساعة 01:26، و الجزر الأول عند الساعة 50 :18 والجزر الثاني عند الساعة 28:06.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 80 20

دبي 44 31 85 20

الشارقة 44 30 75 20

عجمان 41 32 75 25

أم القيوين 43 31 75 30

رأس الخيمة 42 30 75 20

الفجيرة 34 31 85 60

العـين 45 32 45 10

ليوا 46 30 70 15

الرويس 42 30 90 35

السلع 41 30 90 30

دلـمـا 40 31 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 39 31 80 35

أبو موسى 39 31 80 30



