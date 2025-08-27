شرطة دبي تهنئ المرأة الإماراتية بيومها الوطني

دبي في 27 أغسطس / وام/ تتقدم القيادة العامة لشرطة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، وإلى “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى كل امرأة، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام. وقال سعادة اللواء حارب الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة " نحتفي هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين"، ونستذكر معاً الدور الرائد والاستثنائي الذي تضطلع به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية على مدار خمسين عاماً من تأسيس الاتحاد النسائي العام. إن رؤية سموها الاستباقية والطموحة، وضع المرأة الإماراتية في موقع الصدارة، ومنحها كافة مقومات التمكين والريادة، حتى باتت اليوم نموذجاً عالمياً في العطاء والإنجاز، وشريكة أساسية في نهضة الدولة وتطورها."

وأضاف سعادة اللواء الشامسي " إن المبادرات والبرامج والدعم اللامحدود الذي قدمه الاتحاد النسائي العام بقيادة وتوجيهات "أم الإمارات"، إنما يؤكد إيمان سموها العميق بقدرة المرأة على المساهمة في جميع الميادين، مقدمةً لها كافة الممكنات في التعليم والتأهيل والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، لتغدو شريكة حقيقية في التنمية المستدامة، وسندا قويا لأخيها الرجل في حمل رسالة الوطن."

وأكد سعادة الشامسي حرص شرطة دبي على أن تكون في طليعة المؤسسات التي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المرأة، عبر دعم العناصر النسائية وإبراز دورهن في مختلف التخصصات ضمن القطاع الشرطي والأمني. منوهاً بنجاح وتألق العناصر النسائية في شرطة دبي في الأدوار التخصصية، ومن أبرزها العلوم الجنائية، والطب الشرعي، والهندسة التقنية، والمرور، والتحقيقات، وحفظ الأمن والنظام. وها هي اليوم مثالٌ مُشرف ونموذجٌ يُحتذى به في الإبداع والالتزام، ورمزٌ للإرادة والعزيمة، وشريكٌ أساسيٌ في مسيرة الأمن والريادة والتنمية. كل عام والمرأة الإماراتية بألف خير.