الجناح الوطني في بينالي البندقية: إبداعات المرأة الإماراتية تُبهر زوار المعرض الدولي

أبوظبي في 27 أغسطس / وام / أكدت ليلى بن بريك مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية يتزامن مع تواصل فعاليات الجناح في المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة في بينالي البندقية التي تبهر الزوار من جميع أنحاء العالم.

وقالت بن بريك وهي أول قيّمة فنية إماراتية تشرف على مشاركة الدولة في بينالي العمارة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن فريقا نسائيا عربيا محليا من دولة الإمارات نصفه من الإماراتيات يعمل بالتعاون مع استوديو هولسوم، لإبراز البحث والتصميم الخاص بالتركيبة التي تحدث عندما تلبي هياكل البيوت الزراعية احتياجات المناخات القاحلة وتُبنى في مناخ معتدل.

وحول الهياكل الزراعية المعروضة أوضحت ليلى بن بريك أن الزوار يكتشفون الاتقان في عمل المرأة الإماراتية عبر سلسلة من التجميعات التجريبية للهياكل الزراعية التي أُنشئت باستخدام أساليب ومكونات متنوعة ويمثل كل تجميع سيناريو تركيبيًا فريدًا يسلط الضوء على كيفية تفاعل المدخلات مثل ضوء الشمس والتظليل ودرجة الحرارة الخارجية والري والتهوية مع المخرجات، كدرجة الحرارة الداخلية ومستويات الإضاءة والرطوبة واستهلاك الطاقة من خلال الشكل المعماري.

وأشارت إلى أن هذا التفاعل يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل، مما يقدم رؤى حول الطرق الأكثر فعالية لتصميم وتكوين مجموعات الهياكل الزراعية".

وأكدت ليلى بن بريك أن أهمية هذا الإنجاز تتجاوز حدود الفن والعمارة منوهة بالدور المحوري للمرأة الإماراتية عبر المشاركة الفعالة في مسيرة الابتكار العالمي، وتعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية، وإلهام الأجيال المقبلة نحو آفاق جديدة من الإبداع والتميز.