الهلال الأحمر الإماراتي: المرأة الإماراتية شريك في صناعة الفارق الإنساني

أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية للاعتزاز بما حققته من إنجازات رائدة بفضل دعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذا الدعم مكّنها من أن تكون شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة والتنمية، وفي ميادين العمل الإنساني داخل الدولة وخارجها. وقال معاليه إن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات يعود إلى الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحرص القيادة على استمرار هذا النهج، مؤكداً أن سمو “أم الإمارات” سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية شكلت الداعم الأكبر لمسيرة ابنة الإمارات، فيما عززت توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حضور المرأة داخل منظومة الهلال الأحمر، حيث تشغل مواقع قيادية وتشرف على ملفات حيوية تعكس كفاءتها.

وأضاف أن المرأة الإماراتية أثبتت حضوراً فاعلاً في الميدان الإنساني، ولم تعد مجرد عنصر مساند، بل أصبحت في الصفوف الأمامية لجهود التطوع والإغاثة والإدارة، وأسهمت في حملات طبية، وبرامج تعليمية، ورعاية الأيتام، ومبادرات دعم الأسر المنتجة، إلى جانب مشاركتها في مساندة اللاجئات والنساء في مناطق الأزمات.

وأوضح معاليه أن شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام “يداً بيد نحتفي بالخمسين” يجسد الشراكة المتوازنة بين الرجل والمرأة في خدمة الوطن، ويعكس توجه الهلال الأحمر نحو استدامة دورها في التنمية والعمل الإنساني خلال العقود المقبلة.

وأشار إلى أن الخطط المستقبلية للهيئة تشمل توسيع قاعدة القيادات النسائية عبر التدريب والتأهيل المستمر، وتعزيز وجود المرأة في المكاتب الخارجية للهلال الأحمر، إلى جانب إطلاق برامج بحثية وتدريبية تُعنى بقضايا المرأة والطفل، بما يرسخ حضورها الإنساني عالمياً.

واختتم المزروعي تصريحه بالتأكيد على أن المرأة الإماراتية تقدم من خلال الهلال الأحمر نموذجاً مضيئاً يجمع بين العطاء والإبداع والحس الوطني والمسؤولية العالمية، لتكون رسالة الإمارات للعالم في التعايش والسلام والتسامح