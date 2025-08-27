وزير التجارة الخارجية : الاقتصاد الوطني يواصل جني ثمار جهود تمكين المرأة الإماراتية

أبوظبي في 27 أغسطس / وام / أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية أن الاقتصاد الوطني يواصل جني ثمار جهود تمكين المرأة الإماراتية على مدار أكثر من 50 عاماً بعدما نجحت في إبراز دورها عنصراً فاعلاً في مسيرة النمو المستدام والازدهار للدولة من خلال المشاريع والأعمال التجارية والاقتصادية المتميزة التي تديرها نساء إماراتيات ناجحات، وهو ما تعكسه صدارة الدولة لمعظم المؤشرات العالمية المرتبطة بالمرأة.

وقال معاليه في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن المرأة الإماراتية استفادت من البيئة الداعمة لتمكين المرأة، وتعزيز مساهمتها في بناء الوطن وصناعة المستقبل، حتى أصبحت شريكاً فاعلاً في المسيرة التنموية للدولة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ودعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأضاف معاليه أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية الذي يوافق الثامن والعشرين من أغسطس له طابع خاص هذا العام لأنه يتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لتأسيس الاتحاد النسائي العام، الذي يلعب دوراً ريادياً في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية.

وأشار الزيودي إلى أن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "يداً بيد نحتفي بالخمسين" يجسد التلاحم بين القيادة الرشيدة والجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمع بكل فئاته لاستكمال مسيرة إنجازات تمكين المرأة الإماراتية، والأثر الإيجابي لذلك في ترسيخ المكانة العالمية المرموقة للدولة في المجالات كافة.