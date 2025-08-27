مؤسسة مدينة دبي للطيران : يوم المرأة الإماراتيّة مناسبة للاحتفاء بعطاء إبنة الإمارات

دبي في 27 أغسطس /وام/ أكد سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب أن يوم المرأة الإماراتية يشكل مناسبة وطنية للاحتفاء بعطاء المرأة ودورها الفاعل في بناء مجتمعنا الذي لا يكتمل دونها، لكن هذا العام يحمل طابعاً خاصاً، إذ يتزامن مع مرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد النسائي العام، تحت شعار: "يداً بيد نحتفي بالخمسين".

وتابع في تصريح بهذه المناسبة ان تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع" تحت شعار "يداً بيد"، يعد مبادرة ملهمة تعيد التأكيد على أن التكامل المجتمعي والشراكة بين الرجل والمرأة هما أساس الازدهار الحقيقي، ونحن، في دبي الجنوب، نؤمن بأهمية هذه الرؤية ونعمل على تجسيدها في كل ما نقوم به من مبادرات.

وأضاف ان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وضع الأسس الأولى لمشروع تمكين المرأة، وأكملت هذه المسيرة القيادةٌ الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" التي تؤمن بأن المرأة الإماراتية عنصر أساسي في التنمية المستدامة.

وأضاف ان إنجازات المرأة الإماراتية تحققت بفضل الدعم المباشر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك"أم الإمارات" ،رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي كانت على الدوام الحاضنة الأولى لقضايا المرأة، والملهمة للبرامج والمبادرات التي عززت من حضورها في كافة الميادين.



