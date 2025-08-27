دائرة الموارد البشرية بدبي : الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تقدير لعطاءاتها

دبي في 27 أغسطس/وام/ قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية كل عام يأتي، تقديرًا لعطاءاتها وإنجازاتها القيّمة في مختلف القطاعات.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي في تصريح له أهمية دور المرأة الإماراتية بوصفها عنصرا أساسيا في مسار الدولة نحو صياغة مستقبل يركز على الإنسان أولًا ويتبنّى الابتكار والمساواة.

وأضاف أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ملتزمة بتمكين الكوادر النسائية الإمارتية عبر تبني خطط وبرامج متطورة تعزز كفاءاتها وإمكاناتها، وأشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة الإماراتية وترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في تمكين المرأة.