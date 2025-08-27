"الإمارات الصحية" توفر فحوصات وتطعيمات للطلبة عبر العيادات المدرسية

دبي في27 أغسطس/ وام/ أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة التمريض، جاهزية فرق التمريض في العيادات المدرسية التي تشرف عليها لإستقبال الطلبة ، وذلك تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، مشددة على التزامها بتوفير خدمات صحية ووقائية عالية الجودة، بما يعزز بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وتقدم سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتهنئة للهيئات الإدارية والتعليمية وأولياء الأمور والطلبة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالإنجازات والتميز.

وأضاف ان جاهزية العيادات المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد ،تمثل انعكاساً لحرص المؤسسة على دعم المسيرة التعليمية بمنظومة صحية متكاملة. ونواصل العمل بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز صحة الطلبة وسلامتهم، وضمان استمرارية تطوير خدمات الصحة المدرسية بما يسهم في إعداد أجيال مبدعة قادرة على خدمة الوطن والمشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سمية البلوشي، مديرة إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة حرصت على تجهيز فرق التمريض من خلال برامج تدريبية مكثفة في مجالات الإسعافات الأولية وإدارة الطوارئ والصحة النفسية للطلبة، بهدف رفع جودة الرعاية التمريضية في العيادات المدرسية.

وأضافت ان نسبة الرضا البالغة 96.9%، التي حققناها في الاستبيان السنوي لمديري المدارس الحكومية عن خدمات العام الأكاديمي الماضي، تؤكد الثقة الكبيرة في جودة خدماتنا، ونحن مستمرون في تطوير مهارات وكفاءات فرق التمريض لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية لأبنائنا الطلبة.

وتشمل الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسة في العيادات المدرسية الفحص السنوي الشامل للطلبة، والذي يتضمن قياس الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم وفحص النظر وغيرها، إلى جانب تنظيم المحاضرات التثقيفية وتقديم خدمات الإسعافات الأولية، بما في ذلك الاستجابة للحالات الطارئة، وتحويل الحالات التي تستدعي ذلك إلى المراكز الصحية أو المستشفيات، وتقديم التطعيمات المدرجة في البرنامج الوطني للتحصين وتوفير خدمات صحة الفم والأسنان ومتابعة الأمراض المعدية والصحة النفسية للطلبة.

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تشرف على 312 مدرسة حكومية و333 عيادة مدرسية، إضافة إلى توفير الكادر التمريضي لسبعة مجمعات تعليمية جديدة ضمن سلسلة مجمعات زايد التعليمية في مناطق مختلفة من الدولة، علماً أن نسبة التوطين بين الكادر التمريضي في المدارس الحكومية ارتفعت في عام 2025 لتبلغ 12.5% من إجمالي الكادر التمريضي في عيادات الصحة المدرسية.



