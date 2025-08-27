لجنة تحكيم "شاعر المليون" تشيد بالمشاركة الواسعة في جولات المقابلات

أبوظبي في 27 أغسطس / وام / أشادت لجنة تحكيم برنامج "شاعر المليون" بالمشاركة الواسعة للشعراء في جولات المقابلات لاختيار نجوم الموسم الثاني عشر من البرنامج.

وتواصت مقابلات لجنة التحكيم لاختيار الشعراء ضمن الجولة الأولى التي تقام في العاصمة السعودية الرياض وتستمر حتى 28 أغسطس الجاري.

وأثنت لجنة التحكيم المكونة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، على المستويات الرفيعة التي أظهرها الشعراء ونتج عنها حصول عدد من المشاركين على البطاقات الذهبية منذ اليوم الأول للجولة.

ونوه الدكتور غسان الحسن بتطور مستوى الشعراء المتقدمين للمنافسة، و مقدرتهم على تقديم شعر صحيح وسليم ورفيع المستوى، مشيراً إلى وجود رصيد كبير من التجارب الشعرية التي مرت على البرنامج منذ موسمه الأول، وهو رصيد متاح لمن يريد الانتفاع به لترقية مستواه الشعري.

وأوضح الحسن أن البطاقة الذهبية تُمنح لتمييز بعض الشعراء الذين استطاعوا الوصول إلى مستويات عالية وتعد بطاقة فردية تعبر عن تقييم أحد أعضاء اللجنة وليس اللجنة كاملة، وتمنح لشاعر واحد.

ونصح الشعراء المتقدمين للمشاركة في الموسم الثاني عشر، بالاستفادة من الملاحظات والتصويبات التي وردت في المواسم السابقة، وأخذها بعين الاعتبار قبل وقوفهم أمام لجنة التحكيم.

من جهته أكد الشاعر حمد السعيد أن برنامج «شاعر المليون» بعد مرور 11 موسماً أصبح صرحاً أكاديمياً يقوم بتثقيف الشاعر والمتلقي في الوقت نفسه، مشيراً إلى أنه أسهم في خلق ناقد ذاتي لدى الشاعر من خلال متابعة مواسمه السابقة.

وأضاف أن البرنامج قدم الكثير للشعر والأدب والشعراء، من حيث صقل المواهب وصناعة النجومية، ورفد الساحة الشعرية والأدبية بالعديد من الأسماء، وتطوير ذائقة عالية لدى المتلقي ولدى الشعراء، مما أدى إلى تطور النصوص الشعرية المقدمة في هذا الموسم واختلافها عن المواسم السابقة، وهو ما يدل على أن «شاعر المليون» يحصد في هذا الموسم ثمار ما غرسه في المواسم السابقة، مشدداً على ضرورة أن يقدم الشعراء في هذا الموسم نصوصاً متميزة، لأن المنافسة باتت أقوى.

وتتواصل جولات لجنة التحكيم بعد الرياض لتصل إلى الكويت يومي 3 و4 سبتمبر، ثم عمّان يومي 9 و10 سبتمبر، ومسقط في 16 سبتمبر، قبل أن تختتم في أبوظبي أيام 22 و23 و24 سبتمبر 2025، بهدف استقطاب المبدعين في مجال الشعر النبطي وإبراز قدراتهم عبر منصة إعلامية رائدة تعزز حضور هذا الفن الأصيل في المشهد الأدبي والشعري العربي.