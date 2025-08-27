وزير الموارد البشرية والتوطين: يوم المرأة الإماراتية تجسيد لرؤية القيادة في تمكينها

دبي في 27 أغسطس/وام/أكد معالي الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة أن يوم المرأة الإماراتية يمثل تجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة التي آمنت بالدور المحوري للمرأة في مسيرة التنمية الوطنية وحرصت على توفير كل سبل الدعم لها لتكون شريكا فاعلا في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.

وأوضح معاليه في كلمة له أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها المتميز في مختلف المجالات بفضل إنجازاتها النوعية التي جعلت منها نموذجا يحتذى سواء في مواقع القيادة أو في ميادين الابتكار والبحث العلمي أو في العمل المجتمعي والإنساني مشيرا إلى دورها الجوهري في سوق العمل بمختلف قطاعاته ومساهمتها الفاعلة في تعزيز رأس المال البشري الوطني وتحقيق أفضل مستويات الأداء بما يضمن استدامة الكفاءات الوطنية المؤهلة القادرة على قيادة مسيرة التطوير والابتكار.

وأضاف معاليه أن كوادرنا النسائية تلعب دورا محوريا في تطوير منظومة التعليم العالي عبر إسهاماتهن في صياغة السياسات وتنفيذ المبادرات التي ترتقي بجودة التعليم وتواكب الأولويات الوطنية مؤكدا استمرار العمل على تهيئة بيئة عمل محفزة تمكن المرأة من الإبداع وتعزز إسهامها في بناء اقتصاد معرفي تنافسي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للعلم والمعرفة.