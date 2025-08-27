وزير الدولة لشؤون الشباب : المرأة الإماراتية تلعب دورا محوريا في التنمية والنهضة الحضارية لدولتنا

دبي في 27 أغسطس / وام/ أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب أن المرأة الإمارتية تلعب دورا محوريا في التنمية والنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات.

و قال معاليه في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية إن الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية تجسيداً حقيقياً للمكانة المرموقة لابنة الإمارات، لما تحظى به من دعم متواصل من القيادة الرشيدة، ورعاية كريمة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لتصبح نموذجاً يحتذى به عالمياً في الطموح والإبداع، والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، مؤكدة دورها الجوهري كركيزة أساسية في النهضة الحضارية، وشريكاً في البناء والتقدم.

وأضاف النيادي ان الشابة الإماراتية أثبتت حضورها اللافت في مجالات نوعية كعلوم الفضاء، والتكنولوجيا، والاقتصاد، والدبلوماسية، لتواصل اليوم المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، و لتسهم في تشكيل ملامح مستقبل الدولة، وتقود برؤية واعية ومسؤولية عالية نحو آفاق الريادة، ومن خلال إنجازاتها القيّمة تتعزز مكانتها كمصدر فخر وإلهام للأجيال، واضعة بصمتها في كل مجال، لتصنع بذلك مستقبل الإمارات.