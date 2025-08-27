دائرة الطاقة في أبوظبي: يوم المرأة الإماراتية يجسد روح الشراكة ودورها بالبناء والتنمية

أبوظبي في 27 أغسطس / وام / أكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "يدًا بيد نحتفي بالخمسين" يجسد روح الشراكة والدور المحوري للمرأة في مسيرة البناء والتنمية الوطنية، بفضل ما تحظى به من دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي وفرت لها بيئة ممكّنة للريادة والإبداع.

وأضاف أن هذه المناسبة تمثل محطة للاعتزاز بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وما رسخته من حضور ريادي في مسيرة التقدم، مؤكداً أن النجاحات المتحققة جاءت نتيجة لنهج الدولة الثابت في تمكين المرأة وجعلها شريكاً أساسياً في التنمية.

ورفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، " أم الإمارات " تقديرًا لدورها التاريخي في تمكين المرأة الإماراتية ورسم ملامح مسيرتها المشرّفة.

وأكد أن دائرة الطاقة في أبوظبي تفخر بكوادرها النسائية الوطنية وما يقدمنه من جهود رائدة في قطاعات الطاقة والمياه، حيث تواصل المرأة دورها في دعم الاستدامة وتطوير التقنيات وتعزيز الابتكار، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا ومرونة للقطاع.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت أنها شريك أساسي في النهضة الوطنية وركيزة في تحقيق مستهدفات الدولة، وتتقدم بثقة واقتدار نحو الخمسين عامًا القادمة يدًا بيد مع الرجل، لبناء مستقبل مستدام يواكب طموحات دولة الإمارات .