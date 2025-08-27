مجلس سيدات أعمال الإمارات يشيد بدور المرأة في مسيرة التمكين

دبي في 27 أغسطس / وام / أشادت المهندسة فريدة العوضي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات بأدوار المرأة الإماراتية في مسيرة التمكين والنهضة.

وقالت العوضي في تصريح لها في يوم المرأة الإماراتية : “ في هذه المناسبة نقف جميعًا بفخر واعتزاز أمام ما حققته المرأة من إنجازات غير مسبوقة بفضل دعم ورؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من تمكين المرأة قضية وطنية واستراتيجية”.

وأضافت أن القيادة الحكيمة أرست نهجًا يقوم على إشراك المرأة بوصفها ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك واقتصاد مزدهر، مستلهمة في ذلك إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.