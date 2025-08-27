"محمد بن راشد للمعرفة": المرأة الإماراتية جسَّدت بروحها الريادية نموذجاً فريداً في العطاء

دبي في 27 أغسطس /وام/ أكد سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن المرأة الإماراتية جسَّدت بروحها الريادية وإبداعها نموذجاً فريداً في العطاء والتميز مستلهمةً ذلك من توجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت تمكين المرأة في صدارة أولويات التنمية.

وأعرب سعادته بمناسبة يوم المرأة الإماراتية عن فخر المؤسّسة بأن تكون المرأة محوراً رئيسياً في منظومتها المعرفية عبر دورها في صياغة وتنفيذ مبادرات رائدة في مختلف المجالات من صناعة المعرفة ونشرها إلى التعليم والتدريب والترجمة فضلاً عن البحث والتأليف وغيرها من المجالات .

وأوضح أن دعم المرأة الإماراتية ليس مجرد التزام بل استثمار في المستقبل إذ تسعى المؤسَّسة إلى إبراز قصص نجاحها وتوثيق إسهاماتها في المشهد المعرفي العالمي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في تمكين المرأة.